  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 4 bin 517 firari yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 4 bin 517 firari yakalandı

81 ilde son 5 gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-20" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 4 bin 517 firari yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-20" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 517 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 698'inin hırsızlık, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 124'ünün adam öldürme, 131'inin cinsel suçlardan, 731'inin narkotik suçlardan, 39'unun terör suçlarından ve 458'inin de kaçakçılık ve organize suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.

Söz konusu firarilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Firari suçlular için çember daralıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Kira piyasasında son durum: Üç büyükşehirde kira fiyatları ne durumda?Kira piyasasında son durum: Üç büyükşehirde kira fiyatları ne durumda?Ekonomi
Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştüÇarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştüGündem
Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekMeteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Kılıçdaroğlu İstanbul’da kimlerle görüştü?
Kılıçdaroğlu İstanbul’da kimlerle görüştü?
Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi
Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi
Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim
Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim
Kırşehirli Çılgın Sayısal Loto talihlisi 461 milyon TL'lik çekini aldı
Kırşehirli Çılgın Sayısal Loto talihlisi 461 milyon TL'lik çekini aldı
Elon Musk, Yusuf Dikeç'in videosunu paylaştı! Milyonlarca kişi izledi
Elon Musk, Yusuf Dikeç'in videosunu paylaştı! Milyonlarca kişi izledi
Manken Tülin Şahin hapis cezasına çarptırıldı
Manken Tülin Şahin hapis cezasına çarptırıldı