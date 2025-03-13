Bakan Yerlikaya'dan başıboş köpek açıklaması: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başıboş sokak köpeklerinin art arda canlarımıza zarar vermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek. Müfettişlerimiz yerinde inceleme yapacak" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek... Kusurlu olana soruşturma mutlaka açılacak.

Hatırlarsanız aylar önce köpek saldırısında Eslem yavrumuzu kaybettik. Yaşanan üzücü olayla ilgili müfettiş görevlendirmiştim. İdari soruşturma tamamlandı. Sonuçta kusur var, kim kusurlu? Hepsiyle ilgili soruşturma izni verdim. Konu artık adliyede.

"Önlemlerimizi aldık, ağır yaptırımları olacak"

Geçen hafta Rana bebeğimiz de köpek saldırısında hayatını kaybetti. Hemen idari tahkikat başlattık. Sahipsiz hayvanların saldırısında ölen ya da yaralanan her vatandaşımız için müfettiş görevlendiriyorum. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları toplayıp bakımevlerine teslim etmek yerine, başka belediyenin sınırlarına bırakıyor. Bu konuda çok şikayet geliyor. Önlemlerimizi aldık, ağır yaptırımları olacak.

Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili fazla bütçe ayırmalarına rağmen kampanya yapmak istediklerini belirtti. Ben izin verdim. Müracat eden belediyelere izin vereceğim.

Sahipsiz hayvan korkusuna işine gidemeyen, çocuğunu okula gönderemeyenler var. Her cana saygımız baki... Bu canlara insancıl davranmalıyız. Ancak şehirde değil. Sahipsiz hayvanlarla ilgili rehabilitasyon hizmeti sunmalıyız.