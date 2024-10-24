Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: Kadın teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yeni açıklama geldi. Yerlikaya, "Kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi." dedi.

TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu.



Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.



TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.



Ülkemizin birlik ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2024

Erkek teröristin kimliği açıklanmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." demişti.

Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından şunları paylaşmıştı:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"