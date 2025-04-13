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Bakanlık duyurdu: Cemil Acar hakkında müfettiş görevlendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev yapan Cemil Acar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık duyurdu: Cemil Acar hakkında müfettiş görevlendirildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde (DHMİ) söz konusu tarihten beri görev yapan Cemil Acar hakkında gelen şikayetlere dikkati çekildi.

Şikayetler üzerine Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "İddialara yönelik soruşturma 5 Kasım 2024'te başlatılırken Cemil Acar, 28 Kasım'da kendi talebiyle emekli olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığının soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." denildi. 

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