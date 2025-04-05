Bakanlık harekete geçti! Antalya'daki kreş skandalı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında iki çocuk tarafından darbedildi.

Skandal güvenlik kamerası ile ortaya çıktı

Anne Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından darbedildiğini gördü.

Çocuğun ailesi kreşten şikayetçi oldu

Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bakanlık kreşte yaşanan darp olayı ile ilgili soruşturma başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kreşte yaşanan skandal sonrası harekere geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bugün bazı basın yayın organlarında “Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi!” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlığımızın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir” denildi.

Bakanlık, olayla ilgili olarak, kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.