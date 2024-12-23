Bakanlıktan "Belgrad Ormanı" açıklaması: DKMP tarafından işletilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı ile ilgili paylaşımda bulundu. 2013 yılına kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından işletilen Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 11 yıldır İBB tarafından işletiliyordu. İşletme süresi dolan işletmeler yeniden DKMP tarafından işletilmeye başlanacak.

"İBB tarafından açılan dava lehimize sonuçlandı"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı ile ilgili yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) verilmiştir" denildi. Açıklamada, "İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16.12.2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19.12.2024 tarihli yazıyla, 23.12.2024 (bugün) tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen "20.12.2024 günü mesai saatinin bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği" şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçek dışı

Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı’nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Belgrad Ormanı’na ziyaretçi girişinin açık olup, ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.