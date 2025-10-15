Bakırköy’de su kesintisi: İki mahalleye 12 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çelik boru isale hatlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılacak esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışmaları nedeniyle Basınköy ve Şenlikköy’de geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bakırköy ilçesindeki çelik boru isale hatlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması yapılacaktır. Bu sebeple 16 Ekim 2025 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Bakırköy İlçesi Basınköy ve Şenlikköy Mahallelerine su verilemeyecektir.”

İSKİ, çalışmanın tamamlanmasının ardından suyun belirtilen bölgelere kademeli olarak verileceğini belirterek, İstanbulluların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.