Matita Ahmet Minguzzi cinayeti: Sanık avukatı davadan çekildi

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü.

İddialar infial yaratırken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak, alınan rapora ilişkin "kaynaştırma raporu" olup, "engellilik raporu" niteliği taşımamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Avukat çekilme dilekçesinde, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

İstanbul'da Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Olaydan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ve bu şüpheliler hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.