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Balıkesir'de can pazarı! 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü.

Haber Merkezi
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Balıkesir'de can pazarı! 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Savaştepe-Soma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 EL 993 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile 45 ACL 104, 45 AOV 314 ve 45 YB 3998 plakalı otomobiller birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. yaralandı.45 AOV 314 plakalı otomobilde bulunan Güllü Ç. hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kaza sebebiyle yol kapandı.

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