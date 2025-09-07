  1. Ekonomim
Balıkesir'deki depremler sonrası kritik uyarı: Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12:35’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “6.1 büyüklüğündeki depremin artçılarının bu kadar fazla olması normal değil. Sındırgı’daki depremlerin Simav Fayı’na taşınması tehlikeli olabilir” dedi.

AFAD'ın duyurduğuna göre saat 12:35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin ardından yine Sındırgı'da 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

"Bu kadar artçı normal değil"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Sındırgı’daki sarsıntıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, “6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kadar fazla artçı yaşanması normal değil. Özellikle Sındırgı’daki depremlerin Simav fayına taşınması ihtimali tehlikeli bir senaryo” ifadelerini kullandı.

Bölge yakından takip ediliyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgede gelişmeleri yakından izliyor. Yetkililer, artçı depremler karşısında vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

