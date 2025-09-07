Antalya Kemer’de orman yangını!

  1. Ekonomim
Antalya’nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 0.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede etkili bir şekilde söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yangın, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. 0.8 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.

Bölgeye çok sayıda yangın işçisi sevk edildi

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına aldı.

