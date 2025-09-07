Antalya Kemer’de orman yangını!

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede etkili bir şekilde söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yangın, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. 0.8 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.

Bölgeye çok sayıda yangın işçisi sevk edildi

