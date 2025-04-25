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Balıkesir'deki direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma başlatıldı

Balıkesir'de Altıeylül Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanlığı, genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösterinin şiddetle kınandığını, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Balıkesir'deki direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma başlatıldı
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Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Parkta düzenlediği etkinliklerde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurmuştu. 

Müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Balıkesir Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Belediyeden açıklama: Gösteri etkinlik akışında yoktu

Konuyla ilgili Altıeylül Belediyesi ise açıklama yaparak gösterinin normal etkinlik akışında olmadığı ve sorumlu firma hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Altıeylül Belediyesi ayrıca Kültür Müdürünün görevden alındığını açıkladı.

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