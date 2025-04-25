Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan ‘aile’ ve ‘çocuk’ açıklaması: Kimseyi rencide etmek istemeyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘normal doğum’ ile ilgili yaptığı açıklamada “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” demişti. Gelen tepkiler üzerine Bakan Memişoğlu, Yalova’da yaptığı basın toplantısında, Kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz” dedi.

"Kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz"

Bakan Kemal Memişoğlu, “Biz her zaman ifade ediyoruz Aile Yılı bu sene. Aile Yılı, tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye’de doğurganlık oranlarını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı-koca oluyor, aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz” dedi.

"Sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz"

Bakan Memişoğlu, “Aile eşin, karı-kocanın olduğu ama orada çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam, toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi ‘Aile Yılı’ ilan ettik. Bizim hedefimiz sağlıklı toplum olması. O nedenle ne diyoruz, ‘Koruyan Sağlık’ diyoruz. O nedenle aile hekimliğini, o nedenle Sağlıklı Hayat Merkezlerini, o nedenle temel sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bizim amacımız sağlıklı bir toplum oluşması. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bütün onların sağlıklı kalması için kampanyalar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunu yanlış yorumlayıp baskı oluyor, işte bizim hakkımızı veya düşüncelerimizi siz yönetmek durumunda değilsiniz diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz, herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz.” diye konuştu.