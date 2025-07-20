Barrack: Tüm taraflar uzlaşmaya vardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada "Artan düşmanlıklar ancak şiddetin durdurulması, masumların korunması, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi ve tehlikeden geri adım atılması yönünde bir anlaşmayla kontrol altına alınabilir. Şam saatiyle 17:00 itibarıyla tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı. Kapsayıcılığa ve kalıcı bir gerilimin azaltılmasına giden yolda bir sonraki temel taş, esirlerin ve tutukluların tam olarak takas edilmesidir; bunun lojistik süreci devam etmektedir." dedi.