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Barrack: Tüm taraflar uzlaşmaya vardı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, tüm tarafların Şam saatiyle 17:00 itibarıyla çatışmaları durdurma konusunda uzlaştığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Barrack: Tüm taraflar uzlaşmaya vardı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada "Artan düşmanlıklar ancak şiddetin durdurulması, masumların korunması, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi ve tehlikeden geri adım atılması yönünde bir anlaşmayla kontrol altına alınabilir. Şam saatiyle 17:00 itibarıyla tüm taraflar, bir duraklama ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı. Kapsayıcılığa ve kalıcı bir gerilimin azaltılmasına giden yolda bir sonraki temel taş, esirlerin ve tutukluların tam olarak takas edilmesidir; bunun lojistik süreci devam etmektedir."  dedi.

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