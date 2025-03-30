Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 can kaybı, bin 219 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dün başladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte, tatili memleketleri ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler yollarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk gününde yurt genelinde 766 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, bu kazalarda beş kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 219 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Trafik ekiplerinin tatilin ilk günü 508 bin 962 araç denetlediğini belirten Yerlikaya, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca da farklı konularda işlem yapıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin süreceğini ifade etti.