Belediyelere "Kent uzlaşısı" soruşturması: 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'daki 10 CHP'li belediye meclis üyesine "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği iddiasıyla 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün koordinesinde yürütülen Kent Uzlaşısı örgütsel faaliyeti yoluyla terör örgütü mensuplarının İstanbul ilçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ile Belediye Başkan Yardımcılıklarına yerleştirilmesi, bu şekilde terör örgütünün etkinliğinin artırılması, finansman sağlanması olgusuna ilişkin yürütülen soruşturmalar dizisinin ikinci aşaması kapsamında 11/02/2025 tarihinde eş zamanlı yakalama ve gözaltı tatbik edilen Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel, 5’i aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan muhtelif ilçe belediye meclis üyesi 7 şahıs ve 1’i Beyoğlu belediye başkanlığı ile irtibatlı diğer şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında bugün itibariyle Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır."

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün örgütsel bir faaliyeti olduğu değerlendirilen "kent uzlaşısı" kapsamında belediyelere sızdırıldığı ve terör örgütünün altyapılanması olan HDK mensubu oldukları iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, 11 Şubat günü saat 11:00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasına saat 13:00'te başlanan şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 kişi tutuklandı

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İkbal Polat, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.