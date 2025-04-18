Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 kişi tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama talep etti. 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Savcılığın sevk yazısında, "Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütü ile Beşiktaş Belediyesinden toplam 30 ihale almıştır ve ihale süreçlerinde maliyet teklifi alınan firmalarla nasıl iletişim kurulduğu belli değildir" denildi.

Firma yetkililerinin ifadelerinde teklif yazılarının kendilerine ait olmadığı hatta tekliflerin bizzat örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından yapıldığı belirtildi.

5 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat’ın yardımcısı olan Ali Rıza Yılmaz’ın görevi nedeniyle bu ihalelerin onaylarından ve usulsüz süreçlerinden haberdar olduğu öne sürüldü.

Örgüt lideri Aktaş ile Ali Rıza Yılmaz’ın yoğun HTS kayıtları da tespit edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik Ocak ayında ihaleye fesat ve yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.