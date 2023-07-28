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Beşiktaş’taki Çadır Köşk’te çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş’taki Tarihi Çadır Köşk’te çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Haber Merkezi
AA
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Yıldız Parkı içinde İBB iştiraki Beltur tarafından restoran olarak işletilen Tarihi Çadır Köşk’te sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, emniyet görevlileri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ekipler bir süre duman tahliyesi yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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