  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla, yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın Haberleri

Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın