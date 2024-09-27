Binlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi!

Son günlerde ülke gündeminde olan konulardan birisi de yasa dışı bahis ve kumar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu suçlara göz açtırılmadığını yapılan operasyonlarla duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis, Kumar ve Dolandırıcılık ile Bilişim Suçlarına Yönelik toplam 2880 Operasyon yapıldı.

Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lira para ve mal varlığına el konuldu.

Toplam 65 bin 493 siteye erişim engellendi.

Siber Vatan’da yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

4 Haziran 2023- 25 Eylül 2024 tarihleri arasında, Bu Kabine dönemimizde “Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis Suçlarına Yönelik”:

453 operasyon düzenlendi. Bu operasyonların 81’i planlı/projeli operasyonlardı.

Bu operasyonlar sonucu;

2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, bin 70’i tutuklandı, 819’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

5 milyar 49 milyon 483 bin TL para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi.

Aynı dönemde Çevrimiçi Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdik. Bunların 363’ü planlı/projeli operasyonlardı.

Bu operasyonlar sonucu:

6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311’i tutuklandı, bin 206‘sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin TL para ve malvarlığına el konuldu. 39 bin 722 site erişime engellendi.

Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."