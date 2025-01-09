Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Karar ile; vali yardımcısı, kaymakam, hukuk müşaviri, mülkiye müfettişi, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ünvanlarında 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Karara göre, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilenler şöyle: