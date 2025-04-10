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BUDO'nun bugünkü 4 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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BUDO'nun bugünkü 4 seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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