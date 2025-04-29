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İBB operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

26 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden 3'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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İBB operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 26 Nisan'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında gözaltına alınan 52 kişi adliyeye sevk edildi.

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan İSPER uzmanı Songül Çar, iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek, haftada iki gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı ile adliyeden serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan'da yapılan ikinci dalga gözaltılarda 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da aralarında yer aldığı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 52 kişi gözaltına alınmıştı.

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