Buldan seçim kararını açıkladı: Sandığa eksiksiz gideceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuyla ilgili kararını açıkladı.

Buldan, HDP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun referandum niteliğinde olduğunu söyledi.

Toplumdaki demokratik değişim direncini kıran hiçbir siyasi anlayışı doğru bulmadıklarını, bu anlayışın karşısında yer aldıkların belirten Buldan, "Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık." ifadesini kullandı.

Kürtlerin politik iradesine kayyımlar yoluyla ipotek koyanların aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyduğunu söyleyen Buldan, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini tüm iradelerin üstünde tutacağız, ortak ve eşit bir demokratik gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Göçmen ve mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmenin yanlış ve insani olmadığını vurgulayan Buldan, göçmen ve mülteci sorununun savaş politikalarına karşı güçlü bir barış mücadelesiyle çözüleceğini ileri sürdü.

Cumhur İttifakı'na demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle karşı durulabileceğini dile getiren Buldan, "14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandığa da yansımıştır. Erdoğan, bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. 28 Mayıs'ta başarabileceğimize, tarihin akışını çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.