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Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme suyu temin eden kaynaklar koruma altına alındı

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Bursa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde içme ve kullanma suyu temin eden kaynaklar koruma altına alınacak.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme suyu temin eden kaynaklar koruma altına alındı
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme ve kullanma suyu temin eden kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, koruma altına alınan Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kaynak, Letafet, Gümüşpınar, Çivili ve Dündar mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor.

Kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerine içme ve kullanma suyu temininde kullanılan Nadir, Pınarbaşı ve Gedelek kaynakları ile Erenler kaynak grubu da koruma altına alınan bölgeler arasında yer aldı.

Kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "birinci derece koruma alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

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