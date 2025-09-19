  1. Ekonomim
Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı verildi

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu iddiasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan dosya, "yetkisizlik" nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na gönderildi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Halk TV'de yer alan habere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülecek.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış, Tekdağ hakkında ise  "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Dosya kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle: 

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

