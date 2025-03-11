Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.