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Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

Haber Merkezi
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Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

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