Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş

Türkiye’nin gündeminde yer alan korkunç cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hastaneye ait raporu ortaya çıktı. Peki, bu raporda neler yer alıyor?

"Gözetim altında tutulması gerekiyor"

Raporda, cani Çelik’in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiği ifadeleri dikkat çekti.

İki genç kızı hayattan koparan Edirnekapı sur canisi Semih Çelik’in, 2022 yılındaki hastane raporu ortaya çıktı. Raporda Çelik’in ailesinin ihmali göze çarptı. Çelik, 2022 yılında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçaklaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin hastane raporunda, Çelik’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" kaydedildi.

Şizofreni ilacı verilmiş

Çelik’e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yazıldığı ancak ilaçların düzensiz kullanıldığı bildirilerek, hastane servisinde dahi refakatçisi olmadan kalmasının riskli olduğu belirtildi.