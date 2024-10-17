  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş
Takip Et

Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş

İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i korkunç bir şekilde öldüren 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in 2022 yılına ait hastane raporları gün yüzüne çıktı. Bu rapor, Çelik'in ailesinin ihmallerinin cinayetle ilişkisini gözler önüne seriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş
Takip Et

Türkiye’nin gündeminde yer alan korkunç cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hastaneye ait raporu ortaya çıktı. Peki, bu raporda neler yer alıyor?

"Gözetim altında tutulması gerekiyor"

Raporda, cani Çelik’in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiği ifadeleri dikkat çekti.

İki genç kızı hayattan koparan Edirnekapı sur canisi Semih Çelik’in, 2022 yılındaki hastane raporu ortaya çıktı. Raporda Çelik’in ailesinin ihmali göze çarptı. Çelik, 2022 yılında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçaklaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin hastane raporunda, Çelik’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" kaydedildi.

Şizofreni ilacı verilmiş

Çelik’e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yazıldığı ancak ilaçların düzensiz kullanıldığı bildirilerek, hastane servisinde dahi refakatçisi olmadan kalmasının riskli olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 42 bin 438'e yükseldiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 42 bin 438'e yükseldiDünya

 

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal o ile dikkat çektiSivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal o ile dikkat çektiGündem

 

Gündem
Bakan Uraloğlu: Sivas'taki depremde ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi
Bakan Uraloğlu: Sivas'taki depremde ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bugün kefil olamıyorum" deyip partisinden ayrıldı
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bugün kefil olamıyorum" deyip partisinden ayrıldı
AK Parti'den çözüm süreci açıklaması
AK Parti'den çözüm süreci açıklaması! İddialara net cevap
Sivas'ta deprem sonrası okullar tatil edildi
Sivas'ta deprem sonrası okullar tatil edildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi
Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın! Vatandaşlar tahliye edildi
Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın! Vatandaşlar tahliye edildi