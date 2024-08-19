  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Takip Et

Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 köy tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Takip Et

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındıAydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındıGündem

 

Enerji şirketler İngiltere'deki yüksek vergiler nedeniyle rotayı Norveç'e çevirdiEnerji şirketler İngiltere'deki yüksek vergiler nedeniyle rotayı Norveç'e çevirdiKüresel Ekonomi

 

Gündem
CHP Sözcüsü Yücel: Genel Başkanı'mız Özgür Özel, Filistin'e ziyarete gidecek
CHP Sözcüsü Yücel: Genel Başkanı'mız Özgür Özel, Filistin'e ziyarete gidecek
Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika... Dilan Polat tahliye edildi: İşte ilk görüntüler
Son dakika... Dilan Polat tahliye edildi: İşte ilk görüntüler
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı!
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı!
Şanlıurfa yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi
İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi' açıklaması
İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi' açıklaması