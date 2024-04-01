Erdoğan erken seçim kapısını kapattı: Önümüzde 4 yıl süre var...
Seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir." diyen Erdoğan, "Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından AK Parti Genel Merkezi önünde vatandaşlara seslendi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 31 Mart seçimlerini demokrasimize yakışır bir ortamda tamamladık.
- Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir.
- 31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.
- Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.
- Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.
- Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.
- Son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.
- Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.
- Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.
- Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız.
- Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.
- Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz.