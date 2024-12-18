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Çay diye boya içirmişler! Bakanlık 7 çay markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri listesinde bu kez 7 çay markasına yer verdi. Bakanlık, bu çaylarda gıda boyası kullanıldığını ve bunun ciddi zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, çaylarda "İlaç Etken Maddesi" ve "Gıda Boyası" tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Çay diye boya içirmişler! Bakanlık 7 çay markasını ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine her geçen gün yeni ürünler ekliyor. Son olarak, bu listeye 7 çay markası dahil oldu. Bakanlık, bu çayların içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu ürünlerin gıda boyası içerdiği ve bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde

Bakanlık bu duyuruları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yapıyor.

Listede başka ürünler de var

Çay dışında listeye yapılan eklemelerde, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunduğu duyurulmuştu.

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