Cazibe Merkezleri Programında süre 2023 sonuna uzatıldı

ANKARA(EKONOMİ)



Karar kapsamında, az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandıracak, istihdam, üretim ve ihracatın artıracak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltacak teşvik belgeli yatırımlara belirlenen alt limitlerin üzerinde olmak şartıyla destek sağlanıyor.



Şartları taşıyan yatırımlar, teşvik belgeli yatırımlara sağlanan avantajların yanı sıra elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 30’u kadar da ayrı bir teşvik veriliyor.



Cazibe Merkezleri Programı kapsamında: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerine yapılan yatırımlar destekleniyor.