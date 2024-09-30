  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
Takip Et

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim günü saat 11.00'de açılacak. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik tespiti gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
Takip Et

Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi.

Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı.

3 Ekim Perşembe günü mezarı açılacak

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Mezardan Garipoplu’nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak.

Münevver Karabulut cinayete ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Samsun'da sıradışı kaza: Şoforü arı soktu, TIR'ı devirdiSamsun'da sıradışı kaza: Şoforü arı soktu, TIR'ı devirdiYaşam

 

Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattıKonya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattıEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
SON DAKİKA: AK Partili vekil Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti... İşte istifa gerekçesi
AK Partili vekil partisinden istifa etti
Ankara için valilikten saatli uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara için valilikten saatli uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Tedavi için hastaneye geldi, ambulans kaçırdı
Tedavi için hastaneye geldi, ambulans kaçırdı
Meteoroloji 4 il için uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!
Meteoroloji 4 il için uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!