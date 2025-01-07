Cem Yılmaz ünlü markaya sitem etti! “43 bin TL’lik lambayla 43 milyonluk zarar!”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü bir markadan satın aldığı 43 bin liralık lambanın kırık geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yılmaz, online olarak yaptığı şikayetlerin dikkate alınmadığını da ifade etti.

Ünlü komedyen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi…Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun..ok dedik…@beymen in app inden kayıt oluşturdum arayan soran yok Lamba 43 bin lira dedim ya sabır…@Bakaracollection a mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz ! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tl lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."

"Parasıyla hizmet almaya çalışan kişiler unutuluyor"

Cem Yılmaz, ürünü parasıyla aldığını özellikle belirtirken markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin 'unutulduğunu' söyledi.