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Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir zaman gündemimizde olmadı!

Mehmet Şimşek'in vergi politikaları nedeniyle istifa etmek istediği iddialarına bir cevap da Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, “Zenginlere vergi affı”nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir zaman gündemimizde olmadı!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "zenginlere vergi affı"nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirtti.

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır." dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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