Charlie Hebdo'ya İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'dan sert tepki!

Fransız Charlie Hebdo dergisi kapağı büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek. "

'Küfrün dünya merkezindeki önemli merkezi'

Fahrettin Altun, derginin 'küfrün dünyadaki önemli merkezlerinden biri olduğunu' belirterek şunları söyledi;

"Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.

Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.

Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."