CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversite kayıt heyecanına ortak oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan kızı Nehir Zeyrek'e üniversite kayıt işlemlerinde eşlik etti.
Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite sınavına girerken de yalnız bırakmamıştı. Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.