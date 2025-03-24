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CHP Grup Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partisinin grup toplantısı yarın İstanbul'da olacak.

Haber Merkezi
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CHP Grup Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partisinin grup toplantısı yarın İstanbul'da olacak. Grup toplantısı saat 13:30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saraçhane'deki eylemler de sürüyor. 

Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Özel, grup toplantısı öncesi İmamoğlu'nu yarın sabah saat 09:30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

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