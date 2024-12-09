CHP İl Başkanlığı önünde çöp konteynerinde patlama: 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri Sahabiye Mahallesinde bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki çöp konteynerinde ufak çaplı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöp konteynerinde inceleme yaptı.

Patlamanın nedeni çöpe atılan telefon bataryası

Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynerine bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü ve sıcaklıktan dolayı bataryaların patladığı tespit edildi.

Telefon tamircisinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’den Konuya İlişkin Açıklama Geldi

Yaşanan patlama olayına ilişkin CHP Kayseri İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 14.00 civarında, İl başkanlığımızın bulunduğu sokakta parti binamıza 30m uzaklıkta yer alan bir çöp konteynerinde arka arkaya patlama sesleri duyulmuştur. Patlamanın ardından çıkan yangına, çevrede bulunan partililerimiz müdahale ederek alevleri söndürmüştür.

Emniyet Görevlileri olay yerin güvenliğini sağlayarak kapsamlı bir inceleme başlatmış ve çevre kontrolünü sağlamıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, çöp konteynerinin içinde telefon, telefon kabloları, şarj cihazları, ne olduğu tespit edilemeyen bir cihaz ve küçük alüminyum tüpler bulunmuştur. Konuyla ilgili Suriye uyruklu bir şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.