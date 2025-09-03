  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeter
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeter

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ihraç edildiğini açıkladığı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım kavgayı körüklemek değil kardeşliği, dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina büyük, hepimize yeter. Hukuken il başkanıyım. Elbette binaya gideceğiz. İhraçla ilgili bir tebligat ulaşmadı" dedi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeter
Takip Et

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, il başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

"Dayanışmayı sağlamak için geliyoruz"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina büyük, hepimize yeter. Elbette binaya gideceğiz, sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Sıkıntı da olmaz kardeşlerimizle uzlaşırız" dedi.

İhraç edilme konusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini partiden ihraç etmesini de değerlendiren Tekin, "Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Ben CHP üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP'deyim. 42 yıllık yaşamımda CHP'nin kurumsal kimliğine toz konmaması için mücadele ettim. Bunu en iyi eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu, rahmetli Baykal ve Sayın Özgür Özel bilir" dedi.

Kılıç'ın "Size il başkanı diyebilir miyiz" sorusuna da Tekin "Hukuken il başkanıyım" yanıtını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin kimdir?CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin kimdir?Gündem
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladıkCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladıkGündem
Dünya basını CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum kararını nasıl gördü?Dünya basını CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum kararını nasıl gördü?Gündem
İmamoğlu'ndan kayyum kararına ilk tepki: “Ben CHP’liyim” diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmazİmamoğlu'ndan kayyum kararına ilk tepki: “Ben CHP’liyim” diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmazGündem
Gündem
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı . Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça halinde denizden çıkarıldı
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'de flaş gelişme! Kongre iptal davasının tarihi belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Kongre davasının tarihi belli oldu