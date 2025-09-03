CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeter

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, il başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

"Dayanışmayı sağlamak için geliyoruz"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina büyük, hepimize yeter. Elbette binaya gideceğiz, sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Sıkıntı da olmaz kardeşlerimizle uzlaşırız" dedi.

İhraç edilme konusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini partiden ihraç etmesini de değerlendiren Tekin, "Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Ben CHP üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP'deyim. 42 yıllık yaşamımda CHP'nin kurumsal kimliğine toz konmaması için mücadele ettim. Bunu en iyi eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu, rahmetli Baykal ve Sayın Özgür Özel bilir" dedi.

Kılıç'ın "Size il başkanı diyebilir miyiz" sorusuna da Tekin "Hukuken il başkanıyım" yanıtını verdi.