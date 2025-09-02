CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin kimdir?

CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

"Partimizi kayyuma bırakacak değiliz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasının ardından TGRT Haber’e konuşan Tekin, kendisinin heyete atandığını haberlerle öğrendiğini anlattı:

“CHP’nin adliye koridorlarından kurtulması için elini taşın altına koyacağını” söyleyen Tekin, “Partimizi kayyuma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek” dedi.

"Özgür Özel ile görüşeceğim"

Gürsel Tekin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Karar az önce tebliğ edildi. Ben ve eski dört ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım; birliği dirliği tesis etmektir. Benim delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün uğraşımız partinin hukukunu ve partinin içindeki sorunları gidermek olacak. Genel başkanım Özgür Özel ile de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de elbette görüşeceğim, konuşacağım. Biz sorun çıkarmak, yaratmak için gelmedik. Sorunları gidermeye geldik."

"Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim"

Sözcü TV'ye de konuşan Tekin, "Asla ya da bunun tarafı değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Ben ve 4 arkadaşım 40 yıllık CHP'liyiz. Ayrışan değil bütünleştiren bu şekilde iktidara yürüten siyaset yürüteceğiz" dedi.

"Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır"

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından, “Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır” dedi.

Gürsel Tekin kimdir?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964’tea Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini doğduğu Ardahan’da tamamlayan Tekin, lise eğitimine Kars’ta devam etti ve 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazandı fakat öğrenimini sürdüremedi. Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Tekin, evli ve üç çocuk babası.

Tekin, lise yıllarında CHP’nin gençlik örgütüne katıldı. O dönem CHP’nin Genel Başkanı Bülent Ecevit’ti.

1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu. 1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi.

14 Ağustos 2007’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem’in yerine getirildi. 2009 yerel seçimlerinin kampanya sürecinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olduğu 33. Olağan Kurultay’da parti meclisine seçildiği için il başkanlığı görevi düştü ve yerine 14 Haziran 2010’da Berhan Şimşek atandı.

2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Tekin, Kasım-Haziran 2015 ve 2018 seçimlerinde de Meclis’e girdi. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Partisinden istifa ettiğini duyurmuştu

Temmuz 2023’te CHP’de “değişim” hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi ile yaptığı online “değişim” toplantısının bir kısmı sosyal medyaya sızdı. Partinin üst düzey isimlerinin katıldığı toplantıda, PM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için verilecek ve Bülent Tezcan tarafından hazırlanan dilekçe değerlendirilmişti.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş ancak kendisine Esenyurt Belediye Başkanlığı önerilmişti.

31 Mart seçimlerinden yaklaşık bir buçuk ay önce partisinden istifa ettiğini açıklayan Tekin, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim” demişti.