CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi kabul edildi: Özgür Çelik ve 10 yöneticiye 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında olduğu 10 yönetici hakkında 3 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesini kabul etti.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili 4 Mart'ta soruşturma başlatılmıştı. "Seçime hile karıştırıldığı, seçim kanununa muhalefet edildiği" öne sürüldü.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

CHP İstanbul seçiminde, "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

İstanbul İl Kongresi iptal edildi, yönetim görevden alındı

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, bugün Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin getirildi.

Gürsel Tekin, yaptığı ilk açıklamada "üzerine düşeni yapacağını" bildirirken, Özgür Çelik ise "CHP halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" dedi. Kararın ardından piyasalarda sert düşüşler yaşamıştı.