CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atandı: Başsavcılık kararın “ihtiyati tedbir” olduğunu duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" dedi.

Açıklamada, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bugün tarihli İstanbul il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırmalarına dair karar CHP’li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" ifadelerine yer verildi.

CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.