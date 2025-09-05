  1. Ekonomim
CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi, partisi ihraç etmeyecek

Gürsel Tekin’le birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Hasan Babacan, kayyum heyetinden çekildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Babacan’ın grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı partililerle partinin geleceği ve tarihini konuştuktan sonra ayrılma kararı aldığını söyledi. CHP, Babacan'ı partiden ihraç etmeyeceğini duyurdu.

CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi, partisi ihraç etmeyecek
Gürsel Tekin’le birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Hasan Babacan, kayyum heyetinden çekildi. Babacan'ın tedbirli olarak YDK'ya sevk edilme kararı geri alındı.

Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

Gürsel Tekin heyetini tanıtmıştı

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek il yönetime kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin bugün kayyum heyetiyle bir video yayımladı.

Babacan'ın da yer aldığı videoda Tekin, "Aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

