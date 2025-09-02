CHP İstanbul Kongresi’nin iptali ve yönetimin görevden alınması ne anlama geliyor?

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, kongrede oy kullanımıyla ilgili usulsüzlükler ve delegelere maddi menfaat sağlanması iddialarını gerekçe göstererek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına karar verdi.

CHP'den MYK'dan olağanüstü toplantı kararı

Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, saat 17.00’de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplandı.

Kararın ardından İstanbul’daki il ve ilçe kongreleri süreci de durduruldu.

Partide eylül ayında çeşitli davalar görülecekti.

Kararın, 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan “CHP kurultayının iptali” davasına etkisi şimdiden tartışılmaya başlandı.

Mahkeme kararında, kongrede oy sayısının 600’ü aşması ve delegelere maddi menfaat sağlanması gibi usulsüzlükler öne çıkarıldı. Bu durum, kongrede alınan kararların da usulsüz sayılması tartışmalarını beraberinde getirdi.

İstanbul delegelerinin baskı altında oy kullandığı iddiaları, kurultay davasında da dikkate alınacak ana başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Kurultay davası ve siyasi tartışmalar

15 Eylül’de Ankara’da görülecek kurultay davasında, önceki olağanüstü kurultay ve genel başkanlık seçimiyle ilgili iptal talepleri ele alınacak. Dava kapsamında Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ve bazı milletvekilleri sanık olarak bulunuyor. Davada, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasına atıf yapılıyor ve çeşitli fezlekeler de dava dosyasında yer alıyor.

Mahkeme kararının kesinleşmemiş olması, hukuki sürecin devam ettiğini gösteriyor. Ancak İstanbul kongresindeki iptalin kurultay davasında delil olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Özellikle, delegelerin baskı altında oy kullanması iddiaları, dava sürecini doğrudan etkileyebilir.

Yeni kurultay süreci ve takvim

CHP Genel Merkezi'nin aralık ayında yeni kurultayı düzenlemeyi planladığı öne sürülüyordu.

İstanbul ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak bu kurultay, "mutlak butlan" tartışmalarını da sona erdirmeyi hedefliyordu. Ancak mahkeme kararıyla İstanbul’daki seçimlerin durdurulması, aralık ayındaki kurultay takvimini belirsiz hâle getirdi.

Gürsel Tekin başkanlığında oluşturulan geçici çağrı heyeti, İstanbul’daki kongre sürecini yeniden başlatacak. Ancak seçimlerin nasıl ve ne zaman tamamlanacağı, takvimin ilerleyişi açısından kritik önem taşıyor.

Eğer 15 Eylül’de kurultay davasında bir iptal kararı çıkarsa, İstanbul’da yapılan atamalar ve görevlendirmeler, yeni kurultayın planlanmasını doğrudan etkileyebilir.

Mahkemenin ara kararı şöyle:

1-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11/10/2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına

B-) Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap isimli kişilerden oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetimi Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine,

2-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli kararında yer alan üst kurul - kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına

3-) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına,

4-) Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

5-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine,

6-) İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

7-) İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

8-) Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, Dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.