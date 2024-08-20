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CHP, kripto varlıklarla ilgili kanunu AYM’ye götürdü

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Canan Sakarya
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CHP, kripto varlıklarla ilgili kanunu AYM’ye götürdü
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Canan SAKARYA/ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada iptal ve yürürlüğü durdurma talepleri ile gerekçelerini şöyle açıkladı:

“2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısı ve faaliyetleri, kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemler, kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi, kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması gerekçesiyle yürürlüğünü durdurma istemli iptal davası açtık .”

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