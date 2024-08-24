CHP lideri Özel'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna net yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek tüzük kurultayına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, tüzük kurultayının ardından genel başkan adaylığını daha kolay hale getireceklerini söyledi.

"Kemal Bey de katilacak"

Özel, kurultaya CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını açıkladı. Özel, Kuzey Kıbrıs ziyareti için de Kılıçdaroğlu'na teklifte bulunduklarını ancak programı müsait olmadığı için katılamadığını söyledi.

Faruk Aksoy'un sorularına yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

CHP'de neden tüzük kurultayı yapılıyor?

CHP Türkiye'ye demokrasi vaat ettiği için kendi içinde demokratik olmak zorunda. Hem yılların hem uygulamaların etkisiyle çağdaş sosyal demokrat partinin tüzüğü olması kadar demokratik ve özgürlükçü değil. Eksikleri var. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde ciddi değişiklik yapılacağını vaat etmişti. Zaman açısından çok uygun değildi. Tüzüğü tartışarak yapalım istedik. Biz tüzük kurultayına gitmiyoruz, 1 haftalık değişim kurultayına gidiyoruz. 4 Eylül'de başlayacak 9 Eylül'de bitecek. Bir temsil heyeti ile Sivas'ta törenlere katılacağız ve kurultayın açılışını yapacağız. Sonra Ankara'ya geleceğiz. 5'inde tüzük komisyonumuz son çalışmasını tamamlayacak. Bu komisyon tüzükle ilgili çalışmaları yapacak ve 6'sında tüzüğümüzü değiştireceğiz. Aralıktan beri çalışmaları yapıyoruz. Görüşleri aldık, dünyadaki örnekleri aldık, akademisyenlerle çalıştık. Bu çalışmaların sonunda bir taslak var. 5 Eylül'de son şekli verilecek.

Pazartesi günü benden önceki üç genel başkan ile bir araya geleceğiz; Altan Bey, Hikmet Bey ve Murat Bey ile. Döndükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile tüzüğümüz konusunda önerilerini alacağız.

CHP Genel Başkan adayı olmak için yüzde 5 imza toplamak gerekiyor. Şimdi bir delege bir kişiye imza vermek zorunda değil. Ayrıca divan yüzde 10'dan fazla imza kabul etmeyecek.

Tüzük Kurultayı, CHP Genel Başkanı'nı güçlendirecek tartışmaları

CHP Genel Başkanı'nın konumunun güçlenmesi başka bir şey, yetkilerinin mutlaklaşması başka bir şey. Bizim kurultayımıza Sosyalist Enternasyonel'in temsilcileri geliyor katkılar alıyoruz. Bugünkü tüzük genel başkana her yetkiyi veriyor. Ön seçim yapmama maddesini kaldıracağız. Esnekliği barındıran madde yazıyoruz. Benim grubumda sendikacı yok. Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz. Ben iktidar olduğumuz güne bakıyorum.

Erken seçim çağrısı yapacak mı?

31 Mart'tan hemen sonra 'Erken seçim çağrısı yapmayacağım' dedim. Bu seçim AK Parti'yi uyarmaktır. Fırsatçılık yapmamak lazımdır. Vatandaşın ekonomik krizi büyük, sorunları çok fazla. Çözmezseniz geçim olmaz, geçim olmazsa da seçim olur dedim. Kurultayda söylediklerimin arkasındayım. Ben seçimi isterim, bugünden hazırım, dünden razıyım. Ben meydan meydan geziyorum. Ben seçimden bugüne 10'uncu mitingime gidiyorum. Biz erken seçim istiyoruz, teknik şartlar elimizde yok. Erken seçimden kimse kaçamaz.

Parlamenter sistem iddiası rafa mı kalktı?

Dünyada en önemli konu ekonomi. 10 ekonominin 10'su da güçlü parlamento ile yönetiliyor, 1'i de başkanlık. Hepsi katı kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı. Demokratik yönetim, kuvvetler ayrılığı çok önemli. Buraya yönelmeliyiz. Her soruya güçlendirilmiş parlamenter sisteme bağlamanın seçmende karşılığı olmadığını görüyorum. Bana sorarsanız dış politika, tarım, ekonomi, sağlık cevabım var. Yönetim sistemi cevabım parlamenter sistem.

Vatandaş canı yanarken, kendi sorunu dile getirilsin isterken parlamenter sistem duymak istemiyor. Güçlü bir parlamento, denge denetim sistemleri, güçlü kurum ve kurallar başarıyı getirecek."

"Cumhurbaşkanı adayı değilim"

Özel "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi. "Bu size bağlamasın?" sorusuna ise "Bağlasın, hiçbir sorun yok" diyen Özel, hedefini şöyle açıkladı:

"Ben, daha önce de anlattım. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılınuın ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım."

Aday belli mi?

Cumhurbaşkanı adayını erken açıklamanın doğru olmayacağını belirten CHP lideri, "Geçen sefer 6'lı masa sürekli bu gündemle meşgulmüş gibi göründüğü için çok zarar gördü. Aday tartışmalarını kenara bırakıp, bu ülkeyi hangi kadrolarla nasıl yöneteceğiz? Bizim tüzüğümüz, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçim, temayülle belirler. Benim gönlümden geçen tüm üyelerin ön seçim sonucunu bildirmektir. Cumhurbaşkanı adayın tek başına karar vermektense bu daha iyi. Biz 1,6 milyon üyemize sorduk, sonuç bu deriz. Son derece çoğulcu yerden bakıyorum. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım" diye konuştu.

"Kemal Bey ile aramızda hiçbir sorun yok"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasette aktif olmayı sürdürmesinin kendisini rahatsız etmediğini de belirten Özgür Özel, "CHP genel başkanlığına kimse tesadüfen gelmez. Biriyle 2 saat konuşsan, iki kitap okumuş gibi olursun. CHP genel başkanlarıyla hangi konuda konuşsam içim rahat eder. Aramızda hiçbir sorun yok" derken Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini de 'Normal' olarak nitelendirdi.

İşte Özel'e gündemle ilgili sorulan sorular ve yanıtları:

Sayın Kılıçdaroğlu bir yol haritası çiziyor. Sürekli hem size hem partiye 'ben buradayım'ı hissettiriyor. Sizi rahatsız ediyor mu?

Çok daha yakın çalışabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Kıbrıs'a davet ettim, gelemedi. CHP Genel Başkanlığı'na kimse tesadüfen gelmez ve görevin kattıkları kitaptan öğrenilmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağlaması çok değerli. Yerel seçimlerden önce ve sonra kendisini ziyaret ettim. Kemal Bey'in ağzından bana söylenmiş bir eleştiri duymadım.

Siz fazla demokrat genel başkan oluyorsunuz. Bu sürdürülebilir mi?

Ben sosyal demokratım. Ben liderden çok ekibe inanırım. Liderin ekibin içinde bir adım önde olduğuna inanırım. Dünyada ülkesine fayda veren bu tip liderler. Bir tip iyi, liyakatli kadrolarla ülkelerini yönetiyorlar. Mütevazi evlerde oturuyor, mütevazi arabalara biniyorlar. Bir tarafta demokrasi bir tarafta tek adam var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşmeleri

2024'teyiz. Cenazede birbiriyle karşılaşınca el sıkışmayanlar ülkesi. Benim ayağım kırıldı ilk telefon Devlet Bey'den geldi. Her bayram 18 siyasi lideri arıyorum. Bu merhabalaşmak, el sıkışmak koalisyon yapmak değil. AK Parti'nin enkazına son düzlükte ortak olmam. Biri bir adım atacaktı, ben attım. Bu adıma olumlu karşılıklar gelmesi... Cumhurbaşkanı'nın kabulü ve iade-i ziyareti, Devlet Bey'in bir günde randevu vermesi...

DEM ve CHP... Siz çok yıpratıldınız. DEM ile olan ilişkiniz 31 Mart seçimlerinden önceki gibi mi, değişiklik var mı?

Yapılan eleştiriler son derece haksızca. Biz 31 Mart'a giderken, birilerinin terörist, bölücü demesiyle bir şey olunmaz. Biz 31 Mart'ta dedik ki, biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye'nin bayrağı, sınırlarıyla sorunu olmayan herkesle görüşürüz. Kimsenin altını kazmaya çalışmıyoruz. DEM Parti ile AK Parti'yi birbirinden farklı tutmuyorum; siyasi partiler kanununa göre kurulmuş, seçime giren iki parti. DEM'i yok saymak Kürtleri yok saymaktır. Ben DEM Parti'ye kategorik düşmanlık yaparsam onların seçmenlerini hiçe sayarım. Normalleşmenin en büyük faydası şudur; vatanı böldürecekler, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler. Ne kolay siyaset.

Meclis'teki kavga

Yakışmıyor. Ben 13 yıldır milletvekiliyim. Kan görmemiştim gördüm, kadına şiddet gördüm. Utanç içindeyim. Bekir Bozdağ'a atmışlar topu. Sağ olsun Numan Bey gitti.

Ahmet Şık'ın konuşması için 'O da yanlış' dedim. O konuşma doğru değil, katılmıyorum. Ama o konuşma ile Alpay Özalan'ın yaptığı aynı kefeye konulmaz.

Can Atalay'ın içeride kaldığı her gün saygısızlık. Seçmene, millet iradesine saygısızlık. 360 kişi bir araya gelince genel af yetkimiz var. 600 kişilik Meclis'e birileri 'yapacak bir şey yok' diyor.

Beşar Esad ile görüşecek misiniz? Filistin'i ne zaman ziyaret edeceksiniz?

Gün bekliyoruz, resmi yazıyı yolladık. Ben hem CHP Genel Başkanı hem Sosyalist Enternasyonal ikinci başkanı olarak görüşmek istediğimi söyledim. Resmi yazı ile talep ettik. Ayağım kırık olmazsa 1 Eylül'de Filistin'e gidiyorum. Ramallah ve Batı Şeria'ya. Sayın Abbas ile telefonda konuştum, dedi ki, 'CHP'nin lideri randevu istemez, ikinci vatanına ne zaman gelmek isterse biz de karşılarız' dedi. Eğer kendisi uygun görürse, çok sayıda lider kendisine eşlik etmek isteriz. Ben kendisiyle Gazze'ye gitmeye varım.

Hamas'a terör örgütü dedi mi?

CHP Genel Başkanı olarak Hamas'a terör örgütü demedim, 'terör eylemleri yapıyor' dedim. Kasımdan bugüne Hamas'ın yaptığına meşru müdafa diye İsrail devlet terörü yapıyor. Olaylar Hamas'ın terör eylemi ile başladı diye İsrail'in yaptığı karşılaştırılabilir mi? Her bir Filistinlinin yanındayım."