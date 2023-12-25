CHP lideri Özgür Özel: Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerinin son gününü TBMM Genel Kurulu’nda takip etti.

Özgür Özel, bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürerken DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin sözcülerinin konuşmasını dinlemeyerek terk etmesi" hakkında, "Öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar hukuki bir kararken, yasamanın buna karşı olması artık son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş, kuvvetler ayrılığının ve dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Sayın Bahçeli’nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip, o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum, ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder. Günün yoğunluğu, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Ancak dediğim gibi mademki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. MHP’nin bu tavrıyla ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Utanarak ve ürpererek dinledim"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Bir tanesi Manisa’da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese ‘yol geçen hanı’ demiyor." sözleri hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Gerçekten özellikle oraya ‘Birisi gövde gösterisi yapmaya gitmiş’ lafını, utanarak ve ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi yahu? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna ‘gövde gösterisi’ diyor. Gövde gösterisi dediğin, bir elini şehidin tabutunun üstüne koyup bir eline de mikrofonu alıp, orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Sonrasından bindirilmiş kıtalarla ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp, bize karşı slogan attırmak marifet mi? Şehit cenazesine. Burada buna kim karar versin? Yani cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor? Şehidin ailesi bugün konuşmuş. Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor, ‘Özgür Özel bizim de ailemizin evladı’ diyor. Daha söylenecek başka bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehit ailesi diyor ki, "Yaşananlardan utandık, yaşananları kınıyoruz, 3-5 kişiyi toplayıp getirmişler, bağırtıyorlar, bunun ailemizle ilgisi yok, Özgür Özel bizim ailemizin de evladı.’ Ben Manisa’nın evladıyım. Ne Manisa’da, ne de 81 ilin herhangi birinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak, camilerin avluları siyasi protesto mekanına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aile ile duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum, bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan’ı da dinlemeye gitmez artık."