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CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı trafik kazası geçirdi

Rize'de meydana gelen trafik kazasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı trafik kazası geçirdi
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İlçenin Yeniyol köyü mevkisinde Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ocaklı: Herhangi bir sorunum yok

Genel Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Milletvekili Ocaklı, AA muhabirine, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını söyledi.

Kendisi, diğer araçtaki sürücü ve yolcunun sağlığında kalıcı bir sorun olmadığını belirten Ocaklı, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibarıyla her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum." ifadelerini kullandı.

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