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CHP milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Özkan'ın "Cezaevinde siyasi suikast olabileceği" söylemi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Özkan'ın "Cezaevinde siyasi suikast olabileceği" sözleri üzerinde soruşturma başlattığını duyurdu.

 RTÜK 'siyasi suikastler olabileceği' iddiasına inceleme başlatmıştı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dünkü paylaşımında, "SZC TV ekranlarında yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan’ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

İnceleme kararına dair Özkan da Ebubekir Şahin'e, "Zırva tevil götürmez! Ne oldu Fetullahçıların dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez" yanıtını vermişti.

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